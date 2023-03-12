«Baza»: жители Москвы и Московской области принялись массово сообщать о беспилотниках

История с появлением в столичном регионе неизвестных беспилотников, похоже, получила продолжение.

Телеграм-канал «Baza», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что жители Москвы и Московской области начали массово сообщать о БПЛА, которые выдались им подозрительными, передает газета «Московский комсомолец».

«Почти все они кружили над домами, а один летал возле нефтеперерабатывающего завода», - пишет «Baza» и приводит хронологию появления в столичном регионе подозрительных объектов.

Первый из них был замечен еще 10 марта. Очевидцы заметили беспилотник над поселком Рогово. Люди не растерялись и вызвали правоохранителей. Те приехали на место предполагаемого происшествия. Территория была проверена - ни дрона, ни его оператора найти не удалось.

А уже через три дня над этим же поселком снова был замечен неизвестный БПЛА, утверждают авторы ТГ-канала.

В тот же день еще четыре беспилотника видели над поселками, расположенными близ зоопарка на Калужском шоссе, сообщает канал.

12 марта на незначительной высоте был замечен неопознанный аппарат в поселке Краснопахорское. «Baza» уточняет, что этот беспилотник вначале следовал по направлению к АЗС на Калужском шоссе, но развернулся и продолжил полет в сторону поселков Михайлово-Ярцевское и Армейский.

Наконец, вчера, 13 марта, очевидцами были замечены еще минимум два аппарата. Один - над Вороновским. Еще один видели пролетающим через Борисовские пруды в Москве в сторону Капотни.

Самое последнее появление дрона случилось сегодня около трех часов ночи близ станции метро «Каховская» в Зюзино. Подозреваемых в запуске этого дрона задержали, подчеркивает «Baza». Это двое мужчин. В качестве оправдания они заявили, что, развлекаясь, смотрели на ночной город глазами камеры коптера.

Добавим, что официальные ведомства, в том числе Минобороны РФ, информацию о массовом появлении беспилотников пока не комментировали и, соответственно, не подтвердили.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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