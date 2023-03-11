В пресс-службе президента сообщается о запланированной поездке Путина в Бурятию

Сегодня, 19:39

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В пресс-службе президента сообщается о запланированной поездке Путина в Бурятию
Фото из открытых источников

В пресс-службе российского президента сообщается, что у Владимира Путина намечен официальный визит в Бурятию на вторник для проведения совещания по вопросам развития Дальнего Востока и других мероприятий. Уточняется, что Путин планирует посетить авиационный завод в Улан-Удэ и познакомиться с его работой. Также у него запланирована встреча и переговоры с полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и политическим руководителем Бурятии Алексеем Цыденовым.

По видео в конференции должны согласно плану принять участие политические руководители Забайкальского края, Амурской и Сахалинской областей, представители компаний Российской Федерации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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