Эксперты «Travelata.ru» рассказали, где россияне планируют отдыхать весной

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Египет и ОАЭ являются лидерами туристических предпочтений россиян. Как рассказали эксперты «Travelata.ru», именно в эти страны планируют отправиться большинство граждан, запланировавших весенний отпуск за рубежом. Те, кто выбрал для отдыха юг России, смогут существенно сэкономить.
21% покупателей весенних туров отправляется в Египет. При этом отдых в этой североафриканской стране обойдется, в среднем, в 151 000 рублей. Для понимания: в России отдохнуть стоит почти в три раза дороже. Средний чек на весенний тур составляет 50 000 рублей. И это одна из причин, почему 20% отпускников решили отдыхать на отечественных курортах.
На третьем месте с 18% проданных туров Объединенные Арабские Эмираты. Для того, чтобы отправиться в отпуск в эту страну, следует иметь порядка 177 000 рублей.
Несколько просел интерес к Турции - она только на четвертом месте туристических предпочтений россиян. Причина - в землетрясение, случившемся в феврале. Таиланд - на пятой позиции. В этой стране многие хотели бы отдыхать, но дороговизна сдерживает путешественников. Тайский тур в среднем россиянам обойдется не менее 204 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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