Каждый пятый житель РФ этим летом планирует путешествовать по стране

Сегодня, 12:34

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Каждый пятый житель РФ этим летом планирует путешествовать по стране
Фото из открытых источников

В России продолжает развиваться внутренний туризм и на грядущий летний сезон многие планируют путешествовать по стране. Об этом свидетельствует сервис «SuperJob», отмечая, что в числе самых популярных направлений Сочи, Байкал и Алтай, пишет газета «Известия».

Исходя из данных опроса, 21% россиян рассказали, что планируют провести летний отпуск в поездке по стране.

«Топ-5 наиболее популярных направлений этого лета: Крым, курорты Краснодарского края/Сочи, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург», — отмечается в публикации.

17% россиян отправятся на дачу или будут дома. Только 4% опрошенных планируют отдых за границей. Чаще всего те, кто отправится в отпуск в другую страну, называли Турцию или Тунис.

Стоит отметить, что из-за санкций в отношении РФ отдых за рубежом уже не такой комфортный как раньше, ведь добираться во многие страны стало сложнее. И, к тому же, есть проблемы с обслуживанием карт, выданных российскими банками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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