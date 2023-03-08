Каждый пятый житель РФ этим летом планирует путешествовать по стране

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В России продолжает развиваться внутренний туризм и на грядущий летний сезон многие планируют путешествовать по стране. Об этом свидетельствует сервис «SuperJob», отмечая, что в числе самых популярных направлений Сочи, Байкал и Алтай, пишет газета «Известия».
Исходя из данных опроса, 21% россиян рассказали, что планируют провести летний отпуск в поездке по стране.
«Топ-5 наиболее популярных направлений этого лета: Крым, курорты Краснодарского края/Сочи, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург», — отмечается в публикации.
17% россиян отправятся на дачу или будут дома. Только 4% опрошенных планируют отдых за границей. Чаще всего те, кто отправится в отпуск в другую страну, называли Турцию или Тунис.
Стоит отметить, что из-за санкций в отношении РФ отдых за рубежом уже не такой комфортный как раньше, ведь добираться во многие страны стало сложнее. И, к тому же, есть проблемы с обслуживанием карт, выданных российскими банками.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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