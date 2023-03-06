Перелеты по РФ на майские праздники 2023 подорожают в 5 раз

К праздникам, череда которых ожидается на всей территории Российской Федерации в мае нынешнего года, стоимость билетов на внутренние перелеты по стране, с высокой степенью вероятности, может вырасти до пяти раз. Эту информацию сообщил накануне вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Как рассказал эксперт, повышение цен на авиаперелеты можно заметить уже на 5-е и 6-е мая 2023 года. Теперь стоимость билета из Москвы в Сочи будет стоить 6000 рублей, хотя средняя цена на подобные рейсы составляла 3000. Об этом сегодня сообщают репортёры информационно-новостного онлайн-издания «Астрахань.Ру».

При этом Мкртчян предсказал, что к концу апреля ценник на этот же билет уже достигнет 15 000 рублей.

Также он рассказал о повышении цен на передвижение в категориях купе и СВ железнодорожного транспорта. Специалист заключил, что россиянам не стоит ждать в этом году распродажи билетов, а лучше приобрести проход на рейс или отправление заранее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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