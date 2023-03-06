Производитель шин Continental объявил о намерении уйти из России

Сегодня, 15:14

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Производитель шин Continental объявил о намерении уйти из России
Фото из открытых источников

Производитель автомобильных шин Continental из Германии покинет российский рынок. Гендиректор Николай Сетцер, объявляя о намерении, подчеркнул, что компания планирует совершить планируемый уход. Об этом со ссылкой на пресс-релиз сообщает газета «Ведомости».

Continental стала невыгодной деятельность из-за СВО в Украине, продолжающегося дефицита полупроводников, усложнившейся и ставшей дороже логистики, а также ряда других факторов.

По результатам 2022 года убытки компании оцениваются в 850 млн евро. В России ее активы из-за наложенных санкций были обесценены на сумму порядка 87 млн евро.

Continental объявляла о приостановке деятельности своего завода в Калуге вскоре после того, как РФ начала специальную военную операцию в Украине. Через некоторое время кампания сообщила, что с целью удовлетворения локального спроса на продукцию работа завода будет возобновлена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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