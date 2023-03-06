Производитель шин Continental объявил о намерении уйти из России

Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%
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Производитель автомобильных шин Continental из Германии покинет российский рынок. Гендиректор Николай Сетцер, объявляя о намерении, подчеркнул, что компания планирует совершить планируемый уход. Об этом со ссылкой на пресс-релиз сообщает газета «Ведомости».
Continental стала невыгодной деятельность из-за СВО в Украине, продолжающегося дефицита полупроводников, усложнившейся и ставшей дороже логистики, а также ряда других факторов.
По результатам 2022 года убытки компании оцениваются в 850 млн евро. В России ее активы из-за наложенных санкций были обесценены на сумму порядка 87 млн евро.
Continental объявляла о приостановке деятельности своего завода в Калуге вскоре после того, как РФ начала специальную военную операцию в Украине. Через некоторое время кампания сообщила, что с целью удовлетворения локального спроса на продукцию работа завода будет возобновлена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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