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В Тюмени пациенты неделями ждут своей очереди на прием к врачам больниц и поликлиник.
«URA.RU» пишет о том, что узких специалистов очень мало. Об этом изданию рассказали сами тюменцы, отмечая, что у окулистов и эндокринологов очередь на 2-3 недели вперед.
«Для того, чтобы попасть на прием к узким специалистам, таким, как окулист, эндокринолог и т. д., приходится ждать несколько недель. В Тюмени у медиков очень плотный график. Просто записаться и попасть на осмотр в течение двух-трех дней точно не получится», — рассказал один из собеседников агентства.
И таких жалоб множество. Даже электронная очередь к узким специалистам расписана на несколько недель. Чтобы попасть на прием в апреле пациенты вынуждены записаться еще в марте. А это явно не способствует улучшению их состояния здоровья. Ведь при некоторых заболеваниях важно решить проблему как можно раньше.
В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что записаться на прием к профильным врачам можно только после посещения терапевта. И после этого придется ждать еще до 13 дней. А вот самостоятельно к узкому специалисту можно записаться только если человек уже у него наблюдается.
Так что доступность медицинской помощи в Тюмени сейчас под большим вопросом для многих.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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