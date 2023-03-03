Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%

Сегодня, 21:14

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Турпоток в Крым сократится в 2023 году на 20-30%
Фото из открытых источников

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский не исключил того, что в нынешнем году туристический поток в Крым сократится на 20-30%. В то же время он заметил, что если туристы забронируют отели в Краснодарском крае и оставшиеся россияне отправятся в Крым, который является одним из самых популярных туристических направлений, то эта цифра может быть оптимистичнее. Уманский также заявил, что в минувшем году популярность Крыма для туристов сократилась и эта тенденция может продолжиться и в этом году. По мнению Уманского, в ближайшее время будет наблюдаться бронирование ближе к наступлению курортного сезона. Также президент Российского союза туриндустрии заметил, что Крым недооценен из-за вопросов с транспортом и безопасностью.

Ранее россиян предупредили, что предстоящим летом отдых на внутренних курортах подорожает на 15%, а на зарубежных  —  на 15-20%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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