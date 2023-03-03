«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта онлайн большим концертом со звездами

Сегодня, 11:49

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«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта онлайн большим концертом со звездами
Фото из открытых источников

Социальная сеть «Одноклассники» планирует поздравить своих пользовательниц с Международным женским днем 8 Марта большим концертом. В программе примет участие целая плеяда отечественных звезд. Большой концерт назвали «ОК с караоке», а транслировать его будут онлайн.

Начало трансляции запланировано на 8 марта в 15:00 по Москве в официальной группе «Одноклассники».

Заявлено участие Зары, Славы, Валерии и Иосифа Пригожина, Асии, Galibri & Mavik, Gayazovs Brothers, «Иванушек», Люси Чеботиной, Евы Польны, Леши Свика и других. Ожидается премьера новых песен Филиппа Киркорова и группы Dabro.

Изюминка запланированной концертной программы в том, что зрительницы смогут не только пассивно лицезреть выступления певцов и певиц. Встроенный режим караоке позволяет подпевать звездам - причем, в реальном времени.

Но и это еще не все. Незадолго до концерта все желающие могут исполнить любимые песни в бесплатных брендированных караоке-боксах в 20 городах РФ. Доступна библиотека с треками. Можно выбрать свою любимую песню, спеть ее на видео, а затем выложить исполнение на страницах соцсети с хештегом #ОКсКараоке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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