«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта онлайн большим концертом со звездами

Туристов РФ предупредили о самых распространенных схемах обмана на курортах
Люди, приезжающие отдохнуть и расслабиться в какие-либо места или страны, весьма часто забывают о бдительности на...Подробнее
Социальная сеть «Одноклассники» планирует поздравить своих пользовательниц с Международным женским днем 8 Марта большим концертом. В программе примет участие целая плеяда отечественных звезд. Большой концерт назвали «ОК с караоке», а транслировать его будут онлайн.
Начало трансляции запланировано на 8 марта в 15:00 по Москве в официальной группе «Одноклассники».
Заявлено участие Зары, Славы, Валерии и Иосифа Пригожина, Асии, Galibri & Mavik, Gayazovs Brothers, «Иванушек», Люси Чеботиной, Евы Польны, Леши Свика и других. Ожидается премьера новых песен Филиппа Киркорова и группы Dabro.
Изюминка запланированной концертной программы в том, что зрительницы смогут не только пассивно лицезреть выступления певцов и певиц. Встроенный режим караоке позволяет подпевать звездам - причем, в реальном времени.
Но и это еще не все. Незадолго до концерта все желающие могут исполнить любимые песни в бесплатных брендированных караоке-боксах в 20 городах РФ. Доступна библиотека с треками. Можно выбрать свою любимую песню, спеть ее на видео, а затем выложить исполнение на страницах соцсети с хештегом #ОКсКараоке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Люди, приезжающие отдохнуть и расслабиться в какие-либо места или страны, весьма часто забывают о бдительности на...Подробнее
Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали различие в приеме в Индии руководителей внешнеполитических...Подробнее
В Казахстане купить машину по российскому паспорту стало практически невозможно. Хотя именно на эту страну рассчитывали...Подробнее
Над городом Енакиево в Донбассе был сбит военный самолет. Сообщая об этом, городской голова Роман Храменков...Подробнее
Поскольку градус напряжения в российском обществе из-за появления беспилотников противника над территорией РФ растет,...Подробнее
Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что Министерство юстиции США проводит дополнительное назначение...Подробнее
Известный в Российской Федерации специалист в сфере экономики и финансов Хаджимурад Белхароев рассказал журналистам...Подробнее
Микрорайон «Нарвская застава» в Петербурге является наглядным доказательством того, каким был советский Ленинград в...Подробнее
Видеохостинг Youtube заблокировал канал «Шоу Вил» российских пранкеров Вована и Лексуса. Блокировка применена и в...Подробнее
Американская писательница Марианна Уильямсон заявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на должность...Подробнее
Комментировать