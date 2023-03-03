Youtube заблокировал аккаунт российских пранкеров Вована и Лексуса

Видеохостинг Youtube заблокировал канал «Шоу Вил» российских пранкеров Вована и Лексуса. Блокировка применена и в отношении новостного канала «Телега онлайн».

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», - сказано в сообщении на страницах заблокированных каналов.

Пранкеры Вован и Лексус ранее уже сетовали на то, что дирекция Youtube прибегла к блокировке принадлежащего им резервного канала, ориентированного на западную аудиторию. Газета «МК» напоминает, что это было после того, как они организовали пранк с бывшим министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом.

Политик не заподозрил подвоха, когда они позвонили ему, представившись бывшим президентом Украины Петро Порошенко. Хейг во время разговора признался, что, по его мнению, в России практически нереально «добиться успеха и сменить власть извне».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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