Кнутов предложил развернуть систему аэростатов от Петербурга до Черного моря

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Поскольку градус напряжения в российском обществе из-за появления беспилотников противника над территорией РФ растет, военные эксперты в последние дни принялись наперебой предлагать способы решения проблемы. Юрий Кнутов, к примеру, являющийся директором Музея войск ПВО, заявил о необходимости создания системы дрейфующих аэростатов с установленными автоматическими радиолокационными станциями.
В беседе с ОСН он заверил, что они хорошо себя проявили еще в советские времена. В распоряжении российской армии есть в достаточном количестве радиолокационные системы, которым под силу выявлять самолеты, ракеты и даже беспилотники.
Ко всему, подчеркнул Кнутов, если такие РЛС размещать не на земле, а на аэростатах, их потребуется меньше.
Военный эксперт предлагает рассредоточить такую систему от Петербурга до Черного моря.
Напомним, в ходе противостояния в рамках СВО украинские беспилотники уже начали залетать на территорию России. Один из БПЛА был найден обрушившимся на территории Коломенского района Московской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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