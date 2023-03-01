Российские заключенные с ВИЧ жалуются на нехватку необходимых лекарственных препаратов

Сегодня, 11:49

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Российские заключенные с ВИЧ жалуются на нехватку необходимых лекарственных препаратов
Фото из открытых источников

Пациенты с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которые отбывают сроки заключения в исправительных колониях, жалуются на нехватку необходимых лекарств. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на информацию, переданную представителями общественного движения «Пациентский контроль».

Соответствующие обращения туда поступили из исправительных учреждений, размещенных в семи российских регионах. А именно из Свердловской, Ростовской, Самарской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской и Новосибирской областей.

Заключенные заявляют, что с перебоями поставляются такие препараты, как атазанавир, долутегравир, ритонавир, дарунавир и некоторые другие.

Журналисты обратились за комментариями во ФСИН. В ведомстве проблему с нехваткой лекарств не признают, уверяют, что «запас достаточный и позволяет обеспечить необходимым лечением пациентов с ВИЧ-инфекцией».

В свою очередь пресс-служба Минздрава проинформировала о том, что потребность в препаратах для ФСИН была утверждена в октябре минувшего года, а закупки совершаются «в соответствии с планом-графиком».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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