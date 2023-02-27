Посетители ночного клуба «Старый приятель» в Нефтекамске возмутились развратным шоу

Жители Нефтекамска, которые решили отдохнуть в местном ночном клубе «Старый приятель», выразили возмущение по поводу увиденного ими развратного шоу. Речь идет об эротических движениях стриптизерши, которая показала номер вместе с одним из посетителей клуба. Танцовщица сняла с мужчины одежду и показала непристойные движения. Видимо, к подобным откровениям не все посетители были готовы. Горожане назвали стриптиз-шоу позором.

«Позор, низко так вести себя», «Стыд и срам, как это все аморально. Даже первобытные люди были намного культурнее этих дикарей», — написали в соцсети возмущенные комментаторы.

Примечательно то, что в самом клубе не знали, что приглашенная стриптизерша устроит срамное представление. Вероятно, больше ее приглашать не будут. Однако работница клуба «Старый приятель» заявила, что все эти развратные действия происходили в другом увеселительном заведении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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