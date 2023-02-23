«РИАН»: граждане России назвали альтернативу туристическим терминам курорт, чартер и маршрут

Борьба с заимствованиями в русском языке уже идет и в сфере туризма.

Было проведено исследование, в котором поучаствовали несколько сотен пользователей. Они высказались касательно того, как относятся к альтернативам таких терминов как чартер, курорт или маршрут.

Примерно 28% российских путешественников считают, что в туристическом бизнесе действительно накопилось слишком большое количество заимствований.

В ходе опроса у пользователей спросили, каким словом можно заменить термин «чартер». Именно это слово многие выбрали в рамках опроса как чаще всего употребляемое в туристической сфере заимствование. Альтернативу найти ему оказалось непросто и чаще всего звучали предложения заменить его на «рейс» или «договор».

О таких словах, как «отель» и «круиз» вспомнили еще около 50% опрошенных, а подобрать им замену пользователи не смогли.

28% опрошенных предложили заменить термин «бонусная система» на слова «приз», «премия» или «подарок».

27% считают, что слово «резервирование» можно заменить на термин «сохранение» или «бронирование». «Тариф» же можно заменить словами «цена», «плата», «стоимость». «Курорт» россияне предлагают называть «здравницей» или «санаторием».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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