Губернатор Развожаев заверил, что подлет беспилотников к Севастопольской бухте стал невозможен

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что на текущий момент подлет любых беспилотников к Севастопольской бухте невозможен. Об этом информирует газета «Московский комсомолец».
По его словам, командование Черноморского флота ВМФ РФ после атак БПЛА сделало определенные выводы и предприняло ряд необходимых мер. Среди них - усиление вооружения.
«Подлет со стороны бухты невозможен. Все сбивается раньше и ничего не долетает до городской инфраструктуры и ко входу в бухту», - заверил Развожаев.
Губернатор добавил, что на данный момент результативные попытки атак беспилотников не фиксируются. А те, которые имеют место, происходят на большом удалении от берега.
Неделю назад украинские и российские паблики облетело видео с испытаний нового украинского беспилотника с реактивным двигателем. Характеристики БПЛА украинская сторона не раскрывает, однако по сведениям ряда источников, он является дальнобойным и способен преодолевать расстояние в тысячу километров.
Напомним, сегодня, 24 февраля, исполнилось ровно год с момента, как российские войска зашли на территорию Украины со специальной военной операцией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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