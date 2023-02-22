Губернатор Развожаев заверил, что подлет беспилотников к Севастопольской бухте стал невозможен

Сегодня, 10:19

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Губернатор Развожаев заверил, что подлет беспилотников к Севастопольской бухте стал невозможен
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что на текущий момент подлет любых беспилотников к Севастопольской бухте невозможен. Об этом информирует газета «Московский комсомолец».

По его словам, командование Черноморского флота ВМФ РФ после атак БПЛА сделало определенные выводы и предприняло ряд необходимых мер. Среди них - усиление вооружения.

«Подлет со стороны бухты невозможен. Все сбивается раньше и ничего не долетает до городской инфраструктуры и ко входу в бухту», - заверил Развожаев.

Губернатор добавил, что на данный момент результативные попытки атак беспилотников не фиксируются. А те, которые имеют место, происходят на большом удалении от берега.

Неделю назад украинские и российские паблики облетело видео с испытаний нового украинского беспилотника с реактивным двигателем. Характеристики БПЛА украинская сторона не раскрывает, однако по сведениям ряда источников, он является дальнобойным и способен преодолевать расстояние в тысячу километров.

Напомним, сегодня, 24 февраля, исполнилось ровно год с момента, как российские войска зашли на территорию Украины со специальной военной операцией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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