Более 10 тонн замороженного мяса говядины с антибиотиками привезли на Сахалин с Алтая

В пресс-службе приморского управления Россельхознадзора сообщили о том, что на Сахалин из Алтайского края завезли 11 тонн замороженного мяса, в котором выявили остатки антибиотиков.

Ветеринары зафиксировали шестикратное превышение в мясе общего уровня бактериальной обсемененности. Такие показатели могут указывать на то, что мясо уже испорчено.

По данным специалистов, производитель нарушил сроки забоя животных после их лечения антибиотиками.

Эксперты говорят о том, что такое мясо лучше не употреблять, так как при наличии в мясе антибиотиков может появиться аллергия. Но еще опаснее то, что из-за употребления такого мяса снижается чувствительность к антибиотикам.

Поэтому крайне важно следить за качеством употребляемых мясных продуктов, отмечают специалисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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