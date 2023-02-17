Более 10 тонн замороженного мяса говядины с антибиотиками привезли на Сахалин с Алтая

Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге
Юрист, активист Никита Сорокин считает, что цифровизацию в сфере обеспечения жителей рецептами на льготные лекарства...Подробнее
В пресс-службе приморского управления Россельхознадзора сообщили о том, что на Сахалин из Алтайского края завезли 11 тонн замороженного мяса, в котором выявили остатки антибиотиков.
Ветеринары зафиксировали шестикратное превышение в мясе общего уровня бактериальной обсемененности. Такие показатели могут указывать на то, что мясо уже испорчено.
По данным специалистов, производитель нарушил сроки забоя животных после их лечения антибиотиками.
Эксперты говорят о том, что такое мясо лучше не употреблять, так как при наличии в мясе антибиотиков может появиться аллергия. Но еще опаснее то, что из-за употребления такого мяса снижается чувствительность к антибиотикам.
Поэтому крайне важно следить за качеством употребляемых мясных продуктов, отмечают специалисты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Юрист, активист Никита Сорокин считает, что цифровизацию в сфере обеспечения жителей рецептами на льготные лекарства...Подробнее
Недавно в Сети стала распространяться информация о том, что по неустановленным причинам боевых офицеров ДНР и ЛНР...Подробнее
В результате жуткого землетрясения на всей территории Турции зафиксировано погибшими свыше 40 тысяч человек. В...Подробнее
Немецкое издание сообщает, что польские компании продолжают покупать нефть у российских компаний, хотя представители...Подробнее
Шестого февраля на турецкой земле пронеслись одно за другим три разрушительных землетрясения. Эпицентр разлома в земной...Подробнее
В японском министерстве иностранных дел сообщили о результатах переговоров между дипломатами Японии и Южной Кореи на...Подробнее
Братья с позывными Бурый и Тезза рассказали о том, как им служится вместе. На фронт они попали во время мобилизации,...Подробнее
Руководитель японского правительства Кисида сообщил в интервью журналистам, что японские политические власти запросили...Подробнее
Агентство РИА «Новости» сообщает, что, по сведениям собеседника агентства, в скором времени планируется начало активных...Подробнее
Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов прокомментировал шокирующие кадры с изображением огромной трещины на...Подробнее
Комментировать