«МК»: Российский бомонд резко отреагировал на ограничение иностранных слов в русском языке

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Госдума России в спешном порядке проголосовала за поправки в закон «О государственном языке Российской Федерации». Проект был почти единогласно одобрен сразу во втором и третьем, заключительном, чтениях.
В соответствии с данным документом, уже запрещается использовать на государственном уровне иностранные заимствования. Исключение составляют слова, у которых отсутствуют общеупотребительные аналоги в русском языке.
Принятие поправок в закон возмутило представителей российского бизнеса. Ведь теперь иностранные заимствования не должны использоваться на вывесках, баннерах, в названиях заведений.
Бомонд также не в восторге от подобного нововведения.
Певица Ирина Шведова обращает внимание на то, что многие иностранные слова настолько прижились, что уже давно воспринимаются как русские.
«Хайпануть и троллить – уже давно русские слова! Потому что их не только используют практически все, но и занимается этим добрая половина сетевых пользователей! Язык – это живой организм, простыми запретами или насильственными нововведениями тут ничего не изменишь», - приводит ее слова «Московский комсомолец».
Певица Наталья Гулькина нововведение также не поддерживает, называет «бредом и свинством». Ведь, аргументирует она, иностранные заимствования были внедрены в русский лексикон путем широкого использования на телепрограммах, в политических шоу и так далее. У народа при этом никто не спрашивал и люди пытались понять для себя, что означает то или иное слово...
А вот Дана Борисова, телеведущая, особо не ропщет. Говорит, что ранее слова по типу «хайпануть», «троллить» почти не употребляла. Актриса Ольга Будина также утверждает, что иностранными заимствованиями не пользуется и отвыкать ей не придется.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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