В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о якобы принудительной вербовке шестерых мобилизованных из Якутии в ряды формирования.

В ответ на вопрос издания YKTIMES. RU Пригожин заметил, что ЧВК «Вагнер» не принимает действующих военнослужащих. Кроме того, по словам бизнесмена, в ряды формирования ни разу не брали без согласия, поэтому сообщения о принудительной вербовке шестерых якутов он считает чушью.

«Ни одного случая принудительного включения в ЧВК «Вагнер» не было и нет, это первое. Второе, в ЧВК «Вагнер» военнослужащих действующих не берут, это просто невозможно. Поэтому то, что сообщено – чушь полная», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

По мнению владельца ЧВК «Вагнер», мобилизованное из Якутии могли попасть на мошенников, поэтому он пообещал разобраться в ситуации.

Ранее Пригожин ответил на вопрос о преступлениях, совершаемых экс-бойцами ЧВК «Вагнер» и напомнил, что преступность его подопечных колеблется от 0,28 до 0,32%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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