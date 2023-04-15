В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН
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Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о якобы принудительной вербовке шестерых мобилизованных из Якутии в ряды формирования.
В ответ на вопрос издания YKTIMES. RU Пригожин заметил, что ЧВК «Вагнер» не принимает действующих военнослужащих. Кроме того, по словам бизнесмена, в ряды формирования ни разу не брали без согласия, поэтому сообщения о принудительной вербовке шестерых якутов он считает чушью.
По мнению владельца ЧВК «Вагнер», мобилизованное из Якутии могли попасть на мошенников, поэтому он пообещал разобраться в ситуации.
Ранее Пригожин ответил на вопрос о преступлениях, совершаемых экс-бойцами ЧВК «Вагнер» и напомнил, что преступность его подопечных колеблется от 0,28 до 0,32%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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