В боях на территории Украины погиб 46-летний отец троих детей из Кировской области Игонь Иванов.

Известно, что он был убит еще 18 ноября. Об этом сообщается на странице сообщества администрации Краснополянского городского поселения в «ВКонтакте». Местные власти сообщают также, что у Игоря осталось трое сыновей. Похоронили погибшего 6 февраля на Краснополянском кладбище.

«Военная спецоперация» на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают вооружать Киев, заявляя, что своей задачей считают обеспечить поддержку Украины до урегулирования конфликта.

А поскольку РФ не планирует уступать занятые территории, бои будут продолжаться, и количество похоронок, которые получат российские семьи, продолжит расти с каждым днем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700