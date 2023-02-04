46-летний отец троих детей из Кировской области погиб в зоне спецоперации

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В боях на территории Украины погиб 46-летний отец троих детей из Кировской области Игонь Иванов.
Известно, что он был убит еще 18 ноября. Об этом сообщается на странице сообщества администрации Краснополянского городского поселения в «ВКонтакте». Местные власти сообщают также, что у Игоря осталось трое сыновей. Похоронили погибшего 6 февраля на Краснополянском кладбище.
«Военная спецоперация» на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Западные страны продолжают вооружать Киев, заявляя, что своей задачей считают обеспечить поддержку Украины до урегулирования конфликта.
А поскольку РФ не планирует уступать занятые территории, бои будут продолжаться, и количество похоронок, которые получат российские семьи, продолжит расти с каждым днем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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