РИА Новости: Люди с рассеянным склерозом рискуют остаться без жизненно важного препарата

Сегодня, 13:49

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РИА Новости: Люди с рассеянным склерозом рискуют остаться без жизненно важного препарата
Фото из открытых источников

Проблемы с закупкой сипонимода могут стать фатальными для людей с рассеянным склерозом. Об этом пишет РИА «Новости», отмечая, что препарат планировалось закупать на федеральные средства, но потом было решено, что этим займутся регионы.

В итоге сложилась ситуация, когда сипонимода уже недостаточно в аптеках, а спрос на него растет, так как препарат показал свою эффективность. К примеру, в Самаре сипонимодом было обеспечено всего два пациента.

Врачи сейчас снова возвращаются к аналогам сипонимода, но они не такие эффективные как швейцарский препарат. Минздрав же считает, что нет оснований вносить сипонамид в список препаратов, которыми государство обязано обеспечить пациентов, поскольку якобы достаточно его аналогов.

В итоге сейчас пациенты с рассеянным склерозом вынуждены искать возможность самостоятельно его закупить. Но стоит учитывать, что это не так уж и дешево, поскольку на год курс стоит от 800 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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