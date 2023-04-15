Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН

«Только честный бой»: военный эксперт объяснил, что означает предостережение Пригожина о «договорняке с Западом»
В ходе СВО стало очевидно, что кроме главных задач спецоперации, перед Россией встало огромное дело по избавлению от...Подробнее
Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель ресурса Владимир Осечкин* заставил его участвовать в ролике с помощью шантажа.
По его словам, несмотря на его согласие сотрудничать с Gulagu. net, видео все равно выложили утром 18 апреля, а сказанное им ранее было произнесено под диктовку.
Ранее на основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина было возбуждено уголовное дело в связи с дискредитирующими армию РФ действиями.
*физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В ходе СВО стало очевидно, что кроме главных задач спецоперации, перед Россией встало огромное дело по избавлению от...Подробнее
В районе полигона, которым пользуются курсанты танкового училища в городе Казани, сегодня наблюдатели заметили высокий...Подробнее
Журналисты американского издания «Bloomberg» выразили мнение о последствиях для экономики США от сотрудничества между...Подробнее
РФ сохранила четвертое место по объему резервов золота. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что информация об...Подробнее
Эксперты сообщают о ситуации на рынке аренды офисов в Санкт-Петербурге. Согласно приводимым статистическим сведениям...Подробнее
Направлением главного удара ВСУ в ходе планируемого контрнаступления наверняка станет южное, с целью взятия в том числе...Подробнее
Стало известно, какая погода ожидается в Северной столице на будущей неделе. Этой информацией в Телеграм-канале...Подробнее
Боевые действия на территории Украины длятся уже 14-й месяц. Животные прячутся от обстрелов точно так же, как и люди....Подробнее
Губернатор Петербурга Александр Беглов потерял позиции на «Бирже губернаторов». Его акции пошли вниз из-за крупного...Подробнее
Руководители внешнеполитических ведомств государств большой семерки на недавно проведенных между ними переговорах...Подробнее
Комментировать