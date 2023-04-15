Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН

Сегодня, 16:15

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Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН
Фото: vk.com

Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель ресурса Владимир Осечкин* заставил его участвовать в ролике с помощью шантажа.

«Там есть такая хрень, у Gulagu. net, у них есть видеосъемка, где меня убивают, издеваются, насилуют меня. Я не хотел, чтобы это выложили в эфир, а у них эти кадры были. И меня этими кадрами шантажировали. Он мне прислал при моей жене два ролика. Я говорю — и че дальше? Он говорит — ну подумай хорошо. Вот так», — сказал экс-заключенный.

По его словам, несмотря на его согласие сотрудничать с Gulagu. net, видео все равно выложили утром 18 апреля, а сказанное им ранее было произнесено под диктовку.

Ранее на основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина было возбуждено уголовное дело в связи с дискредитирующими армию РФ действиями.

*физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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