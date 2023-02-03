Эксперт Жданов: ВС РФ перебросили на фронт экспериментальный истребитель «Леопардов»

Российское военное командование перебросило поближе к линии боевого соприкосновения экспериментальную платформу, которую негласно называет «истребителем Леопардов». Об этом в своем Ютуб-обзоре оперативной обстановки на фронте сообщает украинский военный эксперт Олег Жданов.

Он утверждает, что в РФ обеспокоились появлением на вооружении ВСУ немецких танков и решились испытать «истребителя Леопардов». Жданов говорит, что это роботизированная установка, которая не производится в России серийно.

На театре боевых действий, отмечает эксперт, к настоящему моменту «засветились» четыре такие платформы. Все они экспериментальные, лабораторной сборки.

«Оно уже появилось. Это роботизированная платформа на гусеничном ходу», — уточняет автор обзора.

Российские военные такие платформы оснащают противотанковыми ракетными комплексами, главной задачей которых и будет поражение немецких танков Leopard после того, как они прибудут на фронт.

Ожидается, что боевые машины производства ФРГ появятся гораздо раньше американских «Абрамсов» - на театре боевых действий они могут выступить уже весной этого года. Как заявляли ранее в военной разведке Украины, на это время года планируется масштабное контрнаступление ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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