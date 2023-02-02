Пограничники Ростовской области задержали контуженого мобилизованного

Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга
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В Ростовской области пограничники задержали 42-летнего мобилизованного, который пешком добрался в регион из ДНР. Как потом выяснилось, мужчина, который перешел границу с Донецкой народной республикой в районе населенного пункта Греково-Тимофеевка, оказался уроженцем Приморского края. Также оказалось, что у него контузия. Военнослужащий заявил о том, что у него часто случаются провалы в памяти. По его словам, он не помнит, как дошел до Ростовской области.
Мужчина путается в показаниях и не может ответить на вопрос, где в последний раз дислоцировалось его подразделение.
Как пишут «Осторожно, новости», подразделение, где служил задержанный, располагалось недалеко от Волновахи. Также телеграм-канал сообщает, что мужчина, которого зовут Валерий Т., покинул передовую 1 февраля.
Контуженому оказали медицинскую помощь. Его пришлось задержать до выяснения обстоятельств.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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