Куда пропали фейсконтрольщики, которые ранее повелевали судьбами на входе в ночные клубы

Сегодня, 11:49

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Куда пропали фейсконтрольщики, которые ранее повелевали судьбами на входе в ночные клубы
Фото из открытых источников

Ночные клубы уже избавляются от фейсконтрольщиков, которые ранее стояли на входе и решали, кто сможет зайти.

Инциденты с фейсконтрольщиками были у многих звезд. Например, в феврале 2016 года британский музыкант и один из участников группы «Битлз» Пол Маккартни был остановлен у входа в клуб «The Argyle» на афтерпати вручения премии «Грэмми». Охранники просто не узнали музыканта. В такую же ситуацию попали как-то и актриса Эмбер Херд, певица Рианна.

Стоит отметить, что клубы из-за пандемии коронавируса решили смягчить правила для посетителей. После 2020 года в места с некогда строгим фейсконтролем стали пускать почти всех. Так что теперь зайти в клуб можно только имея документ, подтверждающего 21-летие, а также трезвости и более-менее опрятному внешнему виду. Из-за COVID-19 клубы смягчили правила для посетителей, чтобы повысить прибыль.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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