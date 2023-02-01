Дочь пожилой пациентки пожаловалась на ужасные условия в больнице Екатеринбурга

О плохом отношении к пациентам в 23-й больнице Екатеринбурга рассказали родные пожилой женщины.

75-летняя Раиса Николаевна была госпитализирована с переломами бедра, руки, черепно-мозговой травмой и множеством других мелких переломов после падения со второго этажа, пишет «E1.RU». У нее к тому же развивается болезнь Альцгеймера.

Пенсионерка провела месяц в медицинском учреждении, и, как рассказала ее дочь Юлия, отношение к ней там было очень плохим.

«В кардиологии с ней ужасно обращались медсёстры, прямо при нас пихали ей таблетки в рот, нисколько не стесняясь, что рядом ее дети. Крутили и вертели, доставляя ей ужасную боль. Я боюсь представить, как они обращались с ней, когда рядом не было нас!» - отметила Юлия.

Она добавила, что ей и другим родным приходилось ежедневно ходить в больницу, чтобы ухаживать за Раисой Николаевной. Из-за многочисленных переломов она лежала, не могла сама есть и подняться в туалет. А после второй операции у нее плохо заживал шов и это заметили не врачи, а дочери пожилой женщины.

«Медики это упустили, не делая ей перевязок, не ухаживая за ней как положено! Мы позвали врачей, маме сделали перевязку, но дальше было хуже. На следующий день они решили срочно оперировать руку из-за нагноения. Иначе, как нам сказали, руку придется ампутировать! Этой операции могло и не быть, если бы они вовремя проследили за состоянием, учитывая, что мама ни слова сказать сама не может, даже пожаловаться на боль», - возмутилась Юлия.

Рассказала она и о других злоключениях, которые произошли с ее матерью в больнице.

Журналисты обратились за комментариями к администрации медицинского учреждения, на что там ответили, что все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в должном объеме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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