Случаи кишечной инфекции выявили в гимназии на Сахалине

63.RU проинформировал, как частичная мобилизация в РФ коснулась РКЦ «Прогресс»
О том, как повлияла мобилизация на Ракетно-космический центр «Прогресс», рассказал глава предприятия Дмитрий Баранов....Подробнее
В Южно-Сахалинске начальные классы гимназии № 2 временно переведут на дистанционный режим обучения. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Южно-Сахалинска, передает МК. Причиной послужило увеличение случаев острой кишечной инфекции. Решение перевести детей на дистанционное обучение согласовано с Роспотребнадзором.
«По результатам проб готовой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды они соответствуют требованиям санитарного законодательства», — указано в сообщении.
Стоит отметить, что среди сотрудников пищеблока не было выявлено лиц с признаками инфекционных заболеваний. В мэрии заявили, что дети заразились вне учреждений. Случаи кишечной инфекции не связаны по классам, и массовой вспышки в гимназии нет.
Но чтобы предотвратить дальнейшее распространение ОКИ, решено отправить детей на дистанционное обучение, а в учебном учреждении будет проведена дезинфекция.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О том, как повлияла мобилизация на Ракетно-космический центр «Прогресс», рассказал глава предприятия Дмитрий Баранов....Подробнее
Предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что среди его бойцов не бывает пропавших без вести....Подробнее
Обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова прокомментировала влияние «военной спецоперации» РФ на территории...Подробнее
Судьба мобилизованных из Ярославской области, которые записали видео о проблемах, возникших у них на передовой, до сих...Подробнее
Иранское издание «Nour News» сообщает, ссылаясь на интервью одного из представителей официального Тегерана, что...Подробнее
В Рязанской области женщину задержали за дискредитацию армии из-за надписи, которую она сделала в туалете торгового...Подробнее
В Пакистане начался масштабный экономический кризис, и это может спровоцировать серьезные проблемы для Южной Азии. В...Подробнее
Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что следит за ситуацией с выплатами некоторым мобилизованным и...Подробнее
Украинские военнослужащие жалуются на то, что боевые действия под Бахмутом (в России город называют прижившимся...Подробнее
Журналист Тутар опубликовал в издании «Sabah» статью, в которой доказывает, что США потерпят поражение в украинском...Подробнее
Комментировать