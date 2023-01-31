Случаи кишечной инфекции выявили в гимназии на Сахалине

Сегодня, 17:34

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Случаи кишечной инфекции выявили в гимназии на Сахалине
Фото из открытых источников

В Южно-Сахалинске начальные классы гимназии № 2 временно переведут на дистанционный режим обучения. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Южно-Сахалинска, передает МК. Причиной послужило увеличение случаев острой кишечной инфекции. Решение перевести детей на дистанционное обучение согласовано с Роспотребнадзором.

«По результатам проб готовой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды они соответствуют требованиям санитарного законодательства», — указано в сообщении.

Стоит отметить, что среди сотрудников пищеблока не было выявлено лиц с признаками инфекционных заболеваний. В мэрии заявили, что дети заразились вне учреждений. Случаи кишечной инфекции не связаны по классам, и массовой вспышки в гимназии нет.

Но чтобы предотвратить дальнейшее распространение ОКИ, решено отправить детей на дистанционное обучение, а в учебном учреждении будет проведена дезинфекция.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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