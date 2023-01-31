«НГС»: В Новосибирске среди местных жителей набирает популярности тест в соцсети TikTok

Сегодня, 12:09

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«НГС»: В Новосибирске среди местных жителей набирает популярности тест в соцсети TikTok
Фото из открытых источников

В Новосибирске среди местных жителей набирает популярности тест в соцсети TikTok.

Он позволяет определить тип личности, рассказывает «НГС». При этом участников тестирования тест делит на категории: «короли», «поэты» или «солдаты».

Тест создала девушка с псевдонимом Nour, в TikTok она зарегистрирована под ником @oceunknives. Она вдохновилась песней «The Oh Hellos Soldier, Poet, King». Сам тест составлен на английском языке и состоит из 20 вопросов, на которые предлагается несколько вариантов ответов.

Группа The Oh Hellos была создана в США в 2011 году. Ее основателями являются брат и сестра Тейлер и Мэри Хит. Группа на данный момент, если верить информации на ее официальном сайте, записала два полноформатных альбома.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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