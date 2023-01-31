«Я умоляла их помочь моему ребенку». Мама погибшего в Волчихе мальчика Кирилла рассказала «altapress.ru», как произошла трагедия

О трагической смерти семилетнего Кирилла Балакирева рассказали изданию «altapress.ru» его родители.

Семья мальчика живет в Волчихе, откуда за медицинской помощью приходится обращаться в Рубцовск или Барнаул. Больницу в Рубцовске многие не любят, а после смерти семилетнего ребенка люди вышли на народный сход.

Евгений и Оксана Балакиревы рассказывают, что тяжело переживают потерю сына. Мать мальчика отметила, что в их семье все начинают болеть «с горла», и так было у Кирилла.

«Утром 27 января сынок проснулся и сказал, что у него сильно болит горло. Я напоила его теплым чаем и оставила дома с папой. Но еще до обеда температура повысилась до 38. Я дала Кириллу жаропонижающее. Оно сработало. Когда температура спала до 37, около трех часов дня, мы поехали на прием к педиатру в Волчихинскую ЦРБ. Доктор сказала, что да, горло красное, гланды воспаленные и увеличенные. Температуру не измеряла. Выписала лекарства», - сообщила женщина.

По ее словам, антибиотики сыну не назначили, и они уехали домой. У мальчика к ночи снова была температура, мальчик стал тяжело дышать, но не кашлял. Женщина вызывала скорую, и ребенка все же госпитализировали. Но врачи не понимали, почему ребенок тяжело дышит, хотя легкие у него чистые.

В больнице у ребенка начался рвотный рефлекс и хрипы. Ребенку дали дышать через маску, но не меряли температуру. Ему ввели противоаллергический препарат.

«Он вдруг начал плевать слизью. Медики опять начали куда-то звонить и консультироваться. Им сказали, что нужно очистить желудок от слизи и ввести газоотводную трубку. Врач-гинеколог велела Кирюше лечь на спину, а потом начала всячески давить ему на живот, чтобы избавиться от газов. Она очень сильно давила. Сынок жаловался, что ему больно. Стал кричать. Я не представляю, как можно такое делать ребенку», - рассказывает отец ребенка.

Несмотря на то, что ребенка пытались реанимировать, он умер. Родители обратились в полицию и по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности ввиду ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Причины смерти ребенка устанавливаются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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