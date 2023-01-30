Хинштейн: в Самаре военнослужащему ВС из РФ не выплатили деньги за ранение на СВО

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал о том, что следит за ситуацией с выплатами некоторым мобилизованным и военным.
Так, ранее стало известно о том, что не все самарские военные получают выплаты после ранения, пишет «63.ru». Он заявил, что это серьезная проблема, которую необходимо срочно решить.
Жительница Советского района Самары Арина сообщила, что ее муж служит по контракту. Он был ранен и проходил лечение в полевом госпитале. Но его снова отправили на фронт и связи с ним нет. Справку о лечении он не получит.
Страховая выплата за ранение составляет от 74 до 297 тысяч рублей в зависимости от тяжести, за инвалидность — от 742 тысяч до 2,2 миллионов рублей. Если же военный уволен из-за полученной на фронте травмы, ему выплачивают 3 млн рублей.
Сейчас депутат пытается помочь семьям, которые не получили выплаты.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Так как конфликт продолжается, число раненных и погибших будет расти. При этом Минобороны РФ пока не дает информации о потерях с начала конфликта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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