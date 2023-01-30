63.RU проинформировал, как частичная мобилизация в РФ коснулась РКЦ «Прогресс»

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О том, как повлияла мобилизация на Ракетно-космический центр «Прогресс», рассказал глава предприятия Дмитрий Баранов.
РКЦ «Прогресс» - это одно из самых секретных предприятий Самары, пишет «63.RU».
Баранов подчеркнул, что это предприятие входит в систему ВПК страны, поэтому сотрудники предприятия получили бронь. По его словам, ни один из сотрудников завода не был мобилизован. Но все же были те, кто захотел отправиться на фронт как добровольцы.
«В период частичной мобилизации не был призван ни один сотрудник завода. Десять человек отправились в зону спецоперацию добровольцами», - заявил Баранов.
Напомним, в РФ объявили мобилизацию 21 сентября 2022 года. И уже в октябре пошли первые похоронки, так как некоторые мобилизованные попали на фронт через несколько дней после вручения повесток, так как незадолго до этого были на учениях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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