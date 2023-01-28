76.RU: адвокат Алешкин проинформировал, что грозит за дезертирство ВС из РФ

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Судьба мобилизованных из Ярославской области, которые записали видео о проблемах, возникших у них на передовой, до сих пор не решена.
Эксперты объяснили, что будет с этими мужчинами, если их обвинят в дезертирстве, пишет «76.RU».
Так, дезертирами считают тех военнослужащих, которые самовольно покинули позиции, отказавшись от участия в боевых действиях. Как заявляют военные в видео, командир роты отдал им приказ об отступлении с позиций, а после отрицал этот факт.
В России статью о дезертирстве в Уголовном кодексе РФ скорректировали спустя три дня после объявления мобилизации. Так, в статье 338 УК РФ появился третий пункт, который назначает наказание за деяния, совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Тех, кто нарушил эту статью, ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Тяжесть наказания зависит от того, дезертировал ли военный один или с группой, было ли у него с собой оружие. Но стоит учитывать, что в период мобилизации или военного положения наказание будет строже.
Также было введено понятие «военное время». И поэтому, по словам адвоката Андрея Алешина, за дезертирство наказание сейчас будет строгим. Но при некоторых обстоятельствах военнослужащего могут не привлекать к ответственности.
«Это достаточно субъективная статья. Мы прекрасно понимаем, что под эти общеразмытые дефиниции можно много что написать. Человек, допустим, вышел из военной части, у него был увольнительный, он опоздал к возвращению. Надо устанавливать фактические обстоятельства того, что произошло. Эту ситуацию можно трактовать достаточно вольно, поскольку время непростое. В данном случае военные суды встанут на сторону части. Надо быть предельно аккуратными и осторожными», — заявил Алешин.
Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Сейчас РФ отправляет на фронт и тех, кто был мобилизован осенью минувшего года, а среди них немало тех, кто не горел желанием брать в руки оружие и отправляться на передовую, оставляя дома семью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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