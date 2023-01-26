Комитет Госдумы работает еще над 20 законопроектами, которые касаются отсрочки от мобилизации

Сегодня, 13:49

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Комитет Госдумы работает еще над 20 законопроектами, которые касаются отсрочки от мобилизации
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что сейчас идет работа более чем над 20 законопроектами, которые касаются отсрочки от мобилизации.

В своем telegram-канале он написал, что эти законопроекты позволят урегулировать многие вопросы касательно того, кто может получить отсрочку от мобилизации, пишет «URA.Ru». Законопроекты затронут многие категории граждан.

«В первую очередь, это, конечно, семьи с детьми-инвалидами, семьи с тремя детьми и другие. Они важны и заслуживают внимания… В настоящее время в «законодательном пакете» Комитета по обороне находятся более 20 законопроектов», — заявил Картаполов.

Стоит отметить, что от мобилизации в РФ сейчас освобождены сотрудники оборонно-промышленного комплекса. Также не будут мобилизовать отцов четверых детей, а вот при наличии троих детей ситуация не так однозначна.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Мобилизованных граждан направляют на фронт для участия в боях. Минобороны РФ не дает информацию о погибших мобилизованных с начала «военной спецоперации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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