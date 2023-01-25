Ушедший из семьи челябинец решил получить выплату за гибель сына в СВО ВС из РФ

Сегодня, 13:54

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Ушедший из семьи челябинец решил получить выплату за гибель сына в СВО ВС из РФ
Фото из открытых источников

Выплату за сына, который погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины хочет получить его отец, хотя он не участвовал в воспитании сына. Эту историю рассказывает издание «74.RU».

Журналисты пообщались с матерью Степана Бирюкова Людмилой. Она сообщила, что Игорь Бирюков покинул ее с ребенком, когда мальчику было три года. Далее воспитанием ребенка занимался ее новый муж. Биологический отец финансово не поддерживал сына и даже у него остались долги по алиментам. Но после того как семье пришла похоронка, он решил получить «гробовые».

«Родной отец вообще никак не помогал, ни с днем рождения не поздравлял, ничего. Вообще никак. Только недавно стал названивать Степе, но он не хотел трубку брать», — рассказала Людмила.

При этом по закону, как отмечают эксперты, биологический отец имеет право на выплаты, если не лишен родительских прав. К тому же военкомат  встал на сторону мужчины, не участвовавшего в воспитании ребенка.

Стоит отметить, что это уже не первый такой случай в России, и, скорее всего, далеко не последний. Ведь «военная спецоперация» продолжается, и с фронта продолжают приходить похоронки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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