Депутат ГД России Нилов пожаловался Сергею Шойгу на военкома Красноярского края

Депутат Госдумы Ярослав Нилов пожаловался на военкома Красноярского края главе Минобороны России Сергею Шойгу. Об этом парламентарий рассказал у себя в Telegram-канале.

Причиной для жалобы стала ситуация с мобилизованным жителем региона Артемом Борозной. Он в сентябре получил повестку и его отправили в учебную часть в Омске, передает «ngs24.ru». На работе ему предоставили отсрочку, но в это время он уже был в учебной части.

Супруга мобилизованного предоставила документы об отсрочке для мужа в красноярскую призывную комиссию. Но там не спешили с тем, чтобы вернуть Артема Борозного домой и 26 октября он уже был на фронте в зоне проведения «военной спецоперации» на территории Украины.

Лишь 11 ноября призывная комиссия дала мужчине отсрочку по брони, но и там документы не одобрили и отправили на рассмотрение в краевую комиссию. 2 декабря его должны были демобилизовать, тем не менее в конце года мобилизацию Борозного потребовал отменить суд, а 23 января краевой военком подал апелляцию, решив оспорить такое решение суда.

«Как исполнить решение суда и вернуть человека с бронью в семью и на работу, так Красноярский комиссариат не видно и не слышно. А как апелляцию подать, так сразу же подсуетились! Неслыханно?», — возмутился депутат.

Стоит отметить, что бои на фронте продолжаются и ежедневно региональные СМИ публикуют информацию о погибших мобилизованных и военных. Минобороны РФ не предоставляло еще данные о потерях за 11 месяцев «военной спецоперации».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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