Жительница Новосибирска Лаптинова уже 3 месяца не может узнать судьбу сына-контрактника на СВО ВС из РФ

Сегодня, 09:09

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Жительница Новосибирска Лаптинова уже 3 месяца не может узнать судьбу сына-контрактника на СВО ВС из РФ
Фото из открытых источников

Уже три месяца не может выяснить, где находится сын, жительница Новосибирска Лаптипнова Галина.

Она рассказала, что в ноябре от командира узнала о гибели сына. Он сообщил, что в машину, в которой он находился с сослуживцами, попал снаряд. Но официально гибель сына Галины не подтверждена. Женщина сдала свой ДНК-материал на опознание, но результат ей до сих пор не сообщают, передает «НГС».

«Пошел третий месяц, а наши мальчики выясняется, до сих пор стоят в очереди на опознание по ДНК! 29 декабря опознали командира орудия, но ведь они же были вместе, втроем? Почему так-то? Если мой сын и еще один парень из его части рядовые, то должны ждать экспертизу когда-нибудь потом? Но это же неправильно, не по-человечески!» — рассказывает Лаптинова.

При этом стоит отметить, что фотографию ее сына с траурной лентой уже разместили в воинской части, где он служил. И это несмотря на то, что официально гибель его не подтверждена.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Минобороны РФ не сообщает информацию о количестве погибших военных, добровольцев и мобилизованных за 11 месяцев конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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