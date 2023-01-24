Жительница Новосибирска Лаптинова уже 3 месяца не может узнать судьбу сына-контрактника на СВО ВС из РФ

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Уже три месяца не может выяснить, где находится сын, жительница Новосибирска Лаптипнова Галина.
Она рассказала, что в ноябре от командира узнала о гибели сына. Он сообщил, что в машину, в которой он находился с сослуживцами, попал снаряд. Но официально гибель сына Галины не подтверждена. Женщина сдала свой ДНК-материал на опознание, но результат ей до сих пор не сообщают, передает «НГС».
«Пошел третий месяц, а наши мальчики выясняется, до сих пор стоят в очереди на опознание по ДНК! 29 декабря опознали командира орудия, но ведь они же были вместе, втроем? Почему так-то? Если мой сын и еще один парень из его части рядовые, то должны ждать экспертизу когда-нибудь потом? Но это же неправильно, не по-человечески!» — рассказывает Лаптинова.
При этом стоит отметить, что фотографию ее сына с траурной лентой уже разместили в воинской части, где он служил. И это несмотря на то, что официально гибель его не подтверждена.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Минобороны РФ не сообщает информацию о количестве погибших военных, добровольцев и мобилизованных за 11 месяцев конфликта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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