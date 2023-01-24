76.Ru проинформировал, на что жалуются родные мобилизованных мужчин на СВО ВС России

Свыше 1 тыс. обращений зафиксировано ярославским отделением «Народного фронта» с 25 сентября.

Больше всего их было в первые месяцы мобилизации, тем не менее, жалобы до сих пор поступают. Сейчас в основном жалуются родные военных на отсутствие выплат, а также на качество оказываемой медицинской помощи.

Как показывает практика, чаще всего проблемы с выплатами связаны с неправильным оформлением документов.

Помимо этого нередко бывают проблемы и с доставкой военным посылок. Жалуются родственники мобилизованных и на то, что с ними может подолгу не быть связи.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Бои на фронте продолжаются и в них гибнут военные, мобилизованные и добровольцы из РФ. Общее число погибших за 11 месяцев «военной спецоперации» Минобороны РФ не называет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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