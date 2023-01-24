76.Ru проинформировал, на что жалуются родные мобилизованных мужчин на СВО ВС России

Военный аналитик Самусь: США и Украина достигли понимания необходимости ударов по Крыму
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Больше всего их было в первые месяцы мобилизации, тем не менее, жалобы до сих пор поступают. Сейчас в основном жалуются родные военных на отсутствие выплат, а также на качество оказываемой медицинской помощи.
Как показывает практика, чаще всего проблемы с выплатами связаны с неправильным оформлением документов.
Помимо этого нередко бывают проблемы и с доставкой военным посылок. Жалуются родственники мобилизованных и на то, что с ними может подолгу не быть связи.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Бои на фронте продолжаются и в них гибнут военные, мобилизованные и добровольцы из РФ. Общее число погибших за 11 месяцев «военной спецоперации» Минобороны РФ не называет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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