Песков рассказал о переговорах Путина и Володина

Военный аналитик Самусь: США и Украина достигли понимания необходимости ударов по Крыму
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Пресс-секретарь российского президента Песков сообщил, что накануне вечером, 24 января Путин встретился с руководителем нижней палаты российского законодательного органа Володиным и привел с ним переговоры. Песков поделился с журналистами информацией о содержании беседы. Он рассказал, что Путин обсуждал со спикером государственной думы основные задачи законодательного органа на текущий год, приоритетные направления работы.
«Обсуждались планы работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год», – отметил Песков.
Он также добавил, что российский президент обращался и к теме намеченной встречи с руководителями политических партий государственной думы для переговоров с ними. Такие консультации между президентом и представителями законодательного органа периодически организуются. И в ближайшее время планируется проведение таких переговоров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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