E1.RU: Что говорят власти РФ о возможности второй волны мобилизации в ВС России

О том, будет ли в России еще одна волна мобилизации, высказались политики и эксперты.

В России все чаще говорят о возможности второй волны мобилизации, и якобы в 2023 году власти вообще намерены провести полную мобилизацию, пишет «МК».

Еще активнее об этом заговорили после того, как дал интервью военком Азовского района Ростовской области, в котором он заявил о подготовке к мобилизации в России. Позже были опубликованы пояснения от военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова.

«Военный комиссар Азова и Азовского района имел в виду, что мы должны быть всегда готовы, но ни о какой мобилизации речи быть не может», - сказал Егоров.

Украинские власти при этом говорят о том, что в РФ вторая волна мобилизации будет и она может начаться в январе или феврале. Российские официальные лица сейчас это отрицают.

В тоже время стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что указ о мобилизации в РФ все еще действует.

«Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать», - сказал Песков.

Напомним, РФ отправляет мобилизованных на территорию Украины для участия в «военной спецоперации», которая длится с 24 февраля 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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