Крымский мост 26 января закрывается на ремонт

Почти четыре месяца минуло с момента взрывов на Крымском мосту, проводились восстановительные работы, но на прежнюю пропускную способность в силу ряда причин он так и не вышел. И вот снова стало известно о том, что проезд по мосту на некоторое время станет невозможным. Минтранс России уведомил о том, что 26 января Крымский мост закрывается на ремонт, пишет «Правда.ру».

«Автомобильное движение на подходах к Крымскому мосту будет временно ограничено 25 января в 23:00, а 26 января с 00:00 до 12:00 — полностью закрыто», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Какие конкретно работы будут проводиться послезавтра, в Министерстве уточнить не сочли нужным.

Напомним, вначале октября ВСУ организовали взрывы на Крымском мосту — причем, было повреждено не только автомобильное полотно, но и железнодорожная ветка. Взрыв привел к обрушению нескольких пролетов в воду. Из-за ЧП движение на мосту на некоторое время полностью останавливалось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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