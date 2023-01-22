Крымский мост 26 января закрывается на ремонт

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Почти четыре месяца минуло с момента взрывов на Крымском мосту, проводились восстановительные работы, но на прежнюю пропускную способность в силу ряда причин он так и не вышел. И вот снова стало известно о том, что проезд по мосту на некоторое время станет невозможным. Минтранс России уведомил о том, что 26 января Крымский мост закрывается на ремонт, пишет «Правда.ру».
«Автомобильное движение на подходах к Крымскому мосту будет временно ограничено 25 января в 23:00, а 26 января с 00:00 до 12:00 — полностью закрыто», — сказано в пресс-релизе ведомства.
Какие конкретно работы будут проводиться послезавтра, в Министерстве уточнить не сочли нужным.
Напомним, вначале октября ВСУ организовали взрывы на Крымском мосту — причем, было повреждено не только автомобильное полотно, но и железнодорожная ветка. Взрыв привел к обрушению нескольких пролетов в воду. Из-за ЧП движение на мосту на некоторое время полностью останавливалось.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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