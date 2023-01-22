Семья воюющего в СВО ВС из РФ Александра три месяца не может дождаться его зарплаты

Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей
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Мать военного контрактника из Первоуральска рассказала, что уже три месяца ее сын не получает зарплату.
По ее словам, Александр отправился в воинскую часть в конце октября. 31 октября он был зачислен на довольствие и с 10 декабря пребывает в зоне проведения «военной спецоперации», пишет «e1.ru». Связаться с сыном Надежда Михайлова не может.
Женщина рассказала, что ее сын служил в 2000-х в Чечне.
В этот раз, по словам женщины, отправляя сына на фронт, пришлось потратить 16 тыс. рублей, чтобы купить ему все необходимое. Но по прибытию в воинскую часть в Ульяновск ему снова пришлось докупать вещи.
Сын оформил на мать генеральную доверенность, чтобы она получала деньги, но выплаты не приходят. А часть из них женщина должна была передавать гражданской жене Александра на содержание их девятилетнего сына.
Теперь женщина пытается выяснить, когда ее сыну начислят деньги, поскольку никаких выплат на карту не было.
Отметим, «военная спецоперация» РФ на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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