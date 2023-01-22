«Известия»: в России предложили сделать всеобщим обучение навыкам первой помощи

В России следует принять закон, который закрепит стандарты оказания первой медицинской помощи. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, передает «ТАСС». Ранее он служил медиком-хирургом в зоне проведения специальной военной операции и сейчас намерен использовать полученную информацию для того, чтобы улучшить законодательную базу, касающуюся сферы здравоохранения.

«Если говорить о законодательных инициативах, то на фоне обстрелов наших мирных территорий необходим закон о первой помощи, чтобы все понимали базовый объем первичных мер и их расширенный объем», - заявил Хубезов.

То есть, он предлагает сделать обязательным для всех получение знаний об оказании первой медицинской помощи. Граждане, по его мнению, должны обладать знаниями о том, как останавливать кровотечение и проводить сердечно-легочную реанимацию. Обучение таким навыкам депутат предлагает проводить на базе школ и вузов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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