«DP.RU»: у жителей России на фоне происходящего резко вырос интерес к книгам исторической тематики

Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей
В Сети распространяется видео, снятое военным, который заявил, что ему и его сослуживцам платят очень низку зарплату....Подробнее
У людей, оказавшихся в эпицентре исторических событий, возникает сейчас очень много вопросов. Особенно их интересует, как подобное переживали предыдущие поколения граждан? Ответы принялись искать в литературе — отмечается увеличение интереса именно к исторической тематике, пишет издание «Деловой Петербург».
Минувший 2022 год в свете происходящего, безусловно, войдет в историю. Для всей страны жизнь кардинальным образом изменилась — о привычном укладе можно забыть. На этом фоне многие проявляют интерес к похожим событиям, имевшим место в ХХ столетии.
Отмечается рост продаж изданных произведений конкретных авторов и переизданных закончившихся тиражей. Россияне стали больше интересоваться подкастами и Телеграм-каналами, специализирующихся на истории.
Весной пользовались спросом книги по теме памяти и травмы — в топе было произведение Николая Эппле "Неудобное прошлое", документальная "История одного немца" Себастьяна Хафнера, "Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства, 1929–1939" Флориана Иллиеса и другие.
Осенью, когда была объявлена частичная мобилизация, интерес к историческим книгам снова заметно возрос.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Сети распространяется видео, снятое военным, который заявил, что ему и его сослуживцам платят очень низку зарплату....Подробнее
В новом аудиосообщении бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» — бойцы взяли населенный пункт...Подробнее
Жены мобилизованных из Ярославской области записали на видео жалобу их мужей на своего командира, с которой они...Подробнее
Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана и доктор юридических наук Виталий Вехов...Подробнее
Петербургский Куйбышевский районный суд рассмотрит иск юриста Ирины Баханович в отношении губернатора Александра...Подробнее
Ведущие телевизионных передач на российских каналах Кузичев и Норкин объяснили, почему на политические дискуссии в эфир...Подробнее
Политолог Александр Форманчук высказался о необходимости блокировки видеохостинга YouTube в России. По мнению эксперта,...Подробнее
Эксперт в финансовой сфере Антонов рассказал, что китайские компании вывели из американского государственного долга...Подробнее
Журналисты китайского издания Sohu опубликовали статью, в которой доказывают, что российские политические власти...Подробнее
В сети многие высказывают возмущение тем, что транспортная инфраструктура Украины практически не пострадала от ударов...Подробнее
Комментировать