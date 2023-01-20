«DP.RU»: у жителей России на фоне происходящего резко вырос интерес к книгам исторической тематики

Сегодня, 14:09

0

Image 16+
«DP.RU»: у жителей России на фоне происходящего резко вырос интерес к книгам исторической тематики
Фото из открытых источников

У людей, оказавшихся в эпицентре исторических событий, возникает сейчас очень много вопросов. Особенно их интересует, как подобное переживали предыдущие поколения граждан? Ответы принялись искать в литературе — отмечается увеличение интереса именно к исторической тематике, пишет издание «Деловой Петербург».

Минувший 2022 год в свете происходящего, безусловно, войдет в историю. Для всей страны жизнь кардинальным образом изменилась — о привычном укладе можно забыть. На этом фоне многие проявляют интерес к похожим событиям, имевшим место в ХХ столетии.

Отмечается рост продаж изданных произведений конкретных авторов и переизданных закончившихся тиражей. Россияне стали больше интересоваться подкастами и Телеграм-каналами, специализирующихся на истории.

Весной пользовались спросом книги по теме памяти и травмы — в топе было произведение Николая Эппле "Неудобное прошлое", документальная "История одного немца" Себастьяна Хафнера, "Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства, 1929–1939" Флориана Иллиеса и другие.

Осенью, когда была объявлена частичная мобилизация, интерес к историческим книгам снова заметно возрос.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей

Сегодня, 11:39

Военком Ростовской области: ни полной, ни частичной мобилизации не планируется

Вчера, 18:54

Политолог Форманчук назвал YouTube «мусорным ведром» и выступил за блокировку видеосервиса в России

Вчера, 11:35

Поможет сэкономить бюджет: эксперт о перспективах разработки системы блокировки западного контента в РФ

20-01-2023, 08:02

Мобилизованные из Ярославской области пожаловались на командира в военную прокуратуру

19-01-2023, 18:09

Ведущие политических передач объяснили, зачем приглашается Соколовская

19-01-2023, 17:59

Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

18-01-2023, 18:02

В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

18-01-2023, 13:04

В ходе СВО ВС из РФ погиб мобилизованный хоккеист из Челябинска

18-01-2023, 12:39

Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

18-01-2023, 10:34

Песков рассказал о позиции Киева по вопросу о переговорах

18-01-2023, 09:29

В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек

17-01-2023, 12:19

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

17-01-2023, 12:14

Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья из-за санкций

17-01-2023, 10:24

«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

16-01-2023, 10:39

Участвующий в СВО ВС из РФ депутат Голиков из Челябинска продлит свой военный контракт

16-01-2023, 10:04

Останина проинформировала будут ли призывать в армию ВС из РФ многодетных северян

14-01-2023, 11:34

Генштаб отменил отсрочку от мобилизации многодетным отцам

13-01-2023, 18:24

В НИУ ВШЭ — Пермь объяснили, почему уволили преподавательницу, критиковавшую СВО ВС из РФ

13-01-2023, 17:09

ФСБ задержала вознамерившегося вступить в ряды ВСУ жителя Твери

13-01-2023, 00:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей

Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей

Сегодня, 11:39

0

В Сети распространяется видео, снятое военным, который заявил, что ему и его сослуживцам платят очень низку зарплату....

Подробнее
«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

«Подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед»: Пригожин рассказал о ситуации под Бахмутом

19-01-2023, 15:21

0

В новом аудиосообщении бизнесмен Евгений Пригожин рассказал об успехах ЧВК «Вагнер» — бойцы взяли населенный пункт...

Подробнее
Мобилизованные из Ярославской области пожаловались на командира в военную прокуратуру

Мобилизованные из Ярославской области пожаловались на командира в военную прокуратуру

19-01-2023, 18:09

0

Жены мобилизованных из Ярославской области записали на видео жалобу их мужей на своего командира, с которой они...

Подробнее
Поможет сэкономить бюджет: эксперт о перспективах разработки системы блокировки западного контента в РФ

Поможет сэкономить бюджет: эксперт о перспективах разработки системы блокировки западного контента в РФ

20-01-2023, 08:02

0

Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана и доктор юридических наук Виталий Вехов...

Подробнее
Общественница Баханович пригласила петербуржцев на судебное заседание по иску против Беглова

Общественница Баханович пригласила петербуржцев на судебное заседание по иску против Беглова

19-01-2023, 19:26

0

Петербургский Куйбышевский районный суд рассмотрит иск юриста Ирины Баханович в отношении губернатора Александра...

Подробнее
Ведущие политических передач объяснили, зачем приглашается Соколовская

Ведущие политических передач объяснили, зачем приглашается Соколовская

19-01-2023, 17:59

0

Ведущие телевизионных передач на российских каналах Кузичев и Норкин объяснили, почему на политические дискуссии в эфир...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Политолог Форманчук назвал YouTube «мусорным ведром» и выступил за блокировку видеосервиса в России

Политолог Форманчук назвал YouTube «мусорным ведром» и выступил за блокировку видеосервиса в России

Вчера, 11:35

0

Политолог Александр Форманчук высказался о необходимости блокировки видеохостинга YouTube в России. По мнению эксперта,...

Подробнее
Экономист Антонов рассказал о выводе китайскими компаниями своих капиталов из американской экономики

Экономист Антонов рассказал о выводе китайскими компаниями своих капиталов из американской экономики

20-01-2023, 20:59

0

Эксперт в финансовой сфере Антонов рассказал, что китайские компании вывели из американского государственного долга...

Подробнее
Китайские журналисты рассказали об одной из мер политических властей РФ в ответ на санкции

Китайские журналисты рассказали об одной из мер политических властей РФ в ответ на санкции

20-01-2023, 17:04

0

Журналисты китайского издания Sohu опубликовали статью, в которой доказывают, что российские политические власти...

Подробнее
Военный эксперт Крамник проинформировал, как можно максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов

Военный эксперт Крамник проинформировал, как можно максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов

Вчера, 13:59

0

В сети многие высказывают возмущение тем, что транспортная инфраструктура Украины практически не пострадала от ударов...

Подробнее