«DP.RU»: у жителей России на фоне происходящего резко вырос интерес к книгам исторической тематики

У людей, оказавшихся в эпицентре исторических событий, возникает сейчас очень много вопросов. Особенно их интересует, как подобное переживали предыдущие поколения граждан? Ответы принялись искать в литературе — отмечается увеличение интереса именно к исторической тематике, пишет издание «Деловой Петербург».

Минувший 2022 год в свете происходящего, безусловно, войдет в историю. Для всей страны жизнь кардинальным образом изменилась — о привычном укладе можно забыть. На этом фоне многие проявляют интерес к похожим событиям, имевшим место в ХХ столетии.

Отмечается рост продаж изданных произведений конкретных авторов и переизданных закончившихся тиражей. Россияне стали больше интересоваться подкастами и Телеграм-каналами, специализирующихся на истории.

Весной пользовались спросом книги по теме памяти и травмы — в топе было произведение Николая Эппле "Неудобное прошлое", документальная "История одного немца" Себастьяна Хафнера, "Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства, 1929–1939" Флориана Иллиеса и другие.

Осенью, когда была объявлена частичная мобилизация, интерес к историческим книгам снова заметно возрос.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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