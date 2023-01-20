Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей

Сегодня, 11:39

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Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей
Фото из открытых источников

В Сети распространяется видео, снятое военным, который заявил, что ему и его сослуживцам платят очень низку зарплату.

По его словам, он лично получил жалование в размере 9,5 тыс. рублей, пишет «МК».

Ситуацию прокомментировал замглавы рабочей группы Госдумы по специальной военной операции Шолбан Кара-оол. Он сказал, что будет разбираться с коллегами по этому поводу.

«Мы связались с ним и сейчас работаем», - подчеркнул Кара-оол.

По его словам, если действительно то, что сказал военный на видео, подтвердится, то военнослужащему помогут.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны активно поддерживают Киев, предоставляя вооружение и боеприпасы. На уходящей неделе стало понятно, что вскоре ВСУ получат также западные танки. По меньшей мере, свою бронетехнику Украине передаст Великобритания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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