Военнослужащий ВС из РФ рассказал, что ему платят за участие в СВО всего 9,5 тыс. рублей
В Сети распространяется видео, снятое военным, который заявил, что ему и его сослуживцам платят очень низку зарплату....Подробнее
В Сети распространяется видео, снятое военным, который заявил, что ему и его сослуживцам платят очень низку зарплату.
По его словам, он лично получил жалование в размере 9,5 тыс. рублей, пишет «МК».
Ситуацию прокомментировал замглавы рабочей группы Госдумы по специальной военной операции Шолбан Кара-оол. Он сказал, что будет разбираться с коллегами по этому поводу.
«Мы связались с ним и сейчас работаем», - подчеркнул Кара-оол.
По его словам, если действительно то, что сказал военный на видео, подтвердится, то военнослужащему помогут.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Западные страны активно поддерживают Киев, предоставляя вооружение и боеприпасы. На уходящей неделе стало понятно, что вскоре ВСУ получат также западные танки. По меньшей мере, свою бронетехнику Украине передаст Великобритания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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В Сети распространяется видео, снятое военным, который заявил, что ему и его сослуживцам платят очень низку зарплату....Подробнее
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