Военком Ростовской области: ни полной, ни частичной мобилизации не планируется

Сегодня, 18:54

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Военком Ростовской области: ни полной, ни частичной мобилизации не планируется
Фото из открытых источников

В Ростовской области не планируется ни объявление общей мобилизации, ни продолжение частичной. Военные комиссариаты продолжают работать, но набирают исключительно добровольцев. Об этом проинформировал военком Ростовской области Игорь Егоров.

Военный комиссар таким образом прокомментировал заявление военкома Азовского района Ростовской области Александра Жукова, который не исключил второй волны мобилизации в регионе, пишет Правда.ру.

«Военком Азова и Азовского района имел в виду, что мы должны быть всегда готовы, но ни о какой мобилизации речи быть не может. У нас на настоящий момент только на добровольной основе все сейчас. Люди приходят в военкомат и заключают контракт», — объяснил Игорь Егоров.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, как сообщалось ранее, посоветовал гражданам не вестись на слухи о второй волне мобилизации и призвал доверять только официальной информации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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