Мобилизованные из Ярославской области пожаловались на командира в военную прокуратуру

Жены мобилизованных из Ярославской области записали на видео жалобу их мужей на своего командира, с которой они обратились в военную прокуратуру. Как стало известно, по просьбе правительства региона надзорный орган начал проверку.

Военнослужащие, которым грозит обвинение в дезертирстве, просят разобраться в ситуации. По их словам, во время обстрела танками и минометами командир роты отдал им приказ об отступлении с позиций.

«Командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас оставались только автоматы, все остальное вооружение было повреждено», – заявили солдаты.

Военнослужащие, которые попали на фронт 28 ноября, отмечают, что сейчас командир говорит, что такой приказ не отдавал. Теперь их хотят обвинить в дезертирстве. По словам жен военнослужащих, со снабжением у военных очень плохо. Они тратят почти все свое жалование на покупку экипировки.

«Посылают на боевое задание, оружия нет никакого, танков нет, техники нет… Мы им собираем на тепловизоры, на бинокли, на дальномеры, на рации, на трусы», — жалуются женщины.

Ранее стало известно, что восемь мобилизованных, которые покинули зону СВО с оружием в руках, сдались полиции в Подмосковье. По словам бойцов, им надоело участвовать в спецоперации в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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