Мобилизованные из Ярославской области пожаловались на командира в военную прокуратуру

Сегодня, 18:09

0

Image 16+
Мобилизованные из Ярославской области пожаловались на командира в военную прокуратуру
Фото из открытых источников

Жены мобилизованных из Ярославской области записали на видео жалобу их мужей на своего командира, с которой они обратились в военную прокуратуру. Как стало известно, по просьбе правительства региона надзорный орган начал проверку.

Военнослужащие, которым грозит обвинение в дезертирстве, просят разобраться в ситуации. По их словам, во время обстрела танками и минометами командир роты отдал им приказ об отступлении с позиций.

«Командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас оставались только автоматы, все остальное вооружение было повреждено», – заявили солдаты.

Военнослужащие, которые попали на фронт 28 ноября, отмечают, что сейчас командир говорит, что такой приказ не отдавал. Теперь их хотят обвинить в дезертирстве. По словам жен военнослужащих, со снабжением у военных очень плохо. Они тратят почти все свое жалование на покупку экипировки.

«Посылают на боевое задание, оружия нет никакого, танков нет, техники нет… Мы им собираем на тепловизоры, на бинокли, на дальномеры, на рации, на трусы», — жалуются женщины.

Ранее стало известно, что восемь мобилизованных, которые покинули зону СВО с оружием в руках, сдались полиции в Подмосковье. По словам бойцов, им надоело участвовать в спецоперации в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мобилизованные из Ярославской области пожаловались на командира в военную прокуратуру

Сегодня, 18:09

Ведущие политических передач объяснили, зачем приглашается Соколовская

Сегодня, 17:59

Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Вчера, 18:02

В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

Вчера, 13:04

В ходе СВО ВС из РФ погиб мобилизованный хоккеист из Челябинска

Вчера, 12:39

Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

Вчера, 10:34

Песков рассказал о позиции Киева по вопросу о переговорах

Вчера, 09:29

В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек

17-01-2023, 12:19

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

17-01-2023, 12:14

Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья из-за санкций

17-01-2023, 10:24

«СП»: РФ прогнозируют экономический рост, но олигархи могут не допустить этого

16-01-2023, 10:39

Участвующий в СВО ВС из РФ депутат Голиков из Челябинска продлит свой военный контракт

16-01-2023, 10:04

Останина проинформировала будут ли призывать в армию ВС из РФ многодетных северян

14-01-2023, 11:34

Генштаб отменил отсрочку от мобилизации многодетным отцам

13-01-2023, 18:24

В НИУ ВШЭ — Пермь объяснили, почему уволили преподавательницу, критиковавшую СВО ВС из РФ

13-01-2023, 17:09

ФСБ задержала вознамерившегося вступить в ряды ВСУ жителя Твери

13-01-2023, 00:19

Политолог Михеев: Армейские запасы России испарились вместе с Чубайсом

12-01-2023, 15:34

В Кремле сделали заявление по поводу закрытия границ для военнообязанных в 2023 году

11-01-2023, 14:59

76.RU: стало известно, когда пустят домой в отпуск мобилизованных ярославцев

11-01-2023, 10:19

В оперштабе по Ярославской области прокомментировали вторую волну мобилизации в 2023 году

10-01-2023, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города

17-01-2023, 12:14

0

В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...

Подробнее
«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

«Было тяжело и очень тяжело»: бизнесмен Пригожин вернул домой бойцов ЧВК «Вагнер», отслуживших полугодовой контракт

17-01-2023, 19:18

0

Бизнесмен Евгений Пригожин привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК «Вагнер», у которых закончился полугодовой...

Подробнее
«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

«Элементарное требование дисциплины»: генерал-лейтенант объяснил, зачем российским солдатам следить за собой

Вчера, 13:56

0

Генерал-лейтенант Виктор Соболев пояснил для СМИ требование к солдатам сбривать бороды и не пользоваться электроникой....

Подробнее
Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Депутат Госдумы Бессараб поддержала инициативу по блокировке YouTube на территории России

Вчера, 18:02

0

Руководство Роскомнадзора может приостановить работу иностранного сервиса, в том числе – и видеохостинга YouTube, в...

Подробнее
Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

Вчера, 10:34

0

Судьбу пропавшего в районе «военной спецоперации» мужа пытается выяснить жительница Самары. Жена командующего 2-й...

Подробнее
Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

Политолог Бекман выразил мнение о политической тенденции в ЕС

16-01-2023, 20:04

0

Финский политолог Бекман в интервью руководителю фонда борьбы с репрессиями рассказал о некоторых мерах нового,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

Вчера, 13:04

0

Родители пациентов детского инфекционного отделения ГБК №9 Челябинска показали, в каких условиях находятся их дети. В...

Подробнее
CNN: Соединенные Штаты Америки предупредили о разгроме в войне на море с ВС из КНР

CNN: Соединенные Штаты Америки предупредили о разгроме в войне на море с ВС из КНР

17-01-2023, 15:44

0

В случае войны с Китаем, США ждет разгром, утверждает заведующий кафедрой изучения боевых действий будущего в...

Подробнее
В ходе СВО ВС из РФ погиб мобилизованный хоккеист из Челябинска

В ходе СВО ВС из РФ погиб мобилизованный хоккеист из Челябинска

Вчера, 12:39

0

В ходе боев на территории Украины, которые проводят войска РФ в рамках «военной спецоперации», погиб мобилизованный...

Подробнее
В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек

В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек

17-01-2023, 12:19

0

В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибли пять человек, и еще двое госпитализированы с ранениями. Об...

Подробнее