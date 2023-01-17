Ведущие политических передач объяснили, зачем приглашается Соколовская

Ведущие телевизионных передач на российских каналах Кузичев и Норкин объяснили, почему на политические дискуссии в эфир регулярно приглашается украинская журналистка Янина Соколовская.

В общественном мнении звучит иногда вопрос, зачем в передачах российского телевидения принимает участие представительница украинских СМИ, которая воспринимается в целом как сторонница киевского режима. Кузичев и Норкин, комментируя эту тему, отметили, что для дискуссий на политические вопросы следует приглашать оппонентов, людей, которые придерживаются других мнений. Они указали, что часто диалог выстраивается именно на такой полемике. Поэтому Соколовскую регулярно приглашают в эфир передач на политические темы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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