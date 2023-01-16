В больнице Челябинска на детей падает штукатурка, нет розеток

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города
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Родители пациентов детского инфекционного отделения ГБК №9 Челябинска показали, в каких условиях находятся их дети.
В группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте» Наталья Соболева опубликовала фото поврежденных стен, и отметила, что в палате нет розеток, а холодильник очень маленький. При этом нет возможности подогреть питание для ребенка.
«В боксах по две-три мамочки с детьми, а это инфекционное отделение», — возмутилась Наталья.
В пресс-службе больницы заявили, что постепенно проводят ремонт здания, но в 2020 году корпус, о котором идет речь, работал как ковидный госпиталь, и часть его так работает до сих пор, поэтому там невозможно проводить ремонт.
Но хуже то, что женщина жалуется также на то, что в отделении нет градусников, а для того, чтобы взять кровь у детей, используют тупые иглы, из-за чего дети громко плачут и потом у них на всю жизнь остается страх перед медицинскими процедурами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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