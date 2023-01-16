В ходе СВО ВС из РФ погиб мобилизованный хоккеист из Челябинска

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В ходе боев на территории Украины, которые проводят войска РФ в рамках «военной спецоперации», погиб мобилизованный хоккеист Александр Подставкин.
Подставкин был воспитанником спортивной школы «Мечела». После ее окончания его пригласили в «Трактор», а потом он попал в «Челмет». В частности в профессиональной карьере он выступал за родную команду в МХЛ-Б, провел девять матчей за «Челмет».
В зоне «военной спецоперации» Подставкин провел лишь несколько дней. Его подразделение попало под артобстрел и он погиб 28 декабря.
Бои на территории Украины продолжаются и поскольку переговоры об урегулировании ситуации не ведутся, можно ожидать, что число погибших, раненных и пропавших без вести будет расти с обеих сторон.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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