Колотовкина заявила, что у жительницы Самары 10 месяцев назад на СВО ВС из РФ пропал супруг

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Судьбу пропавшего в районе «военной спецоперации» мужа пытается выяснить жительница Самары.
Жена командующего 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина сообщила, что общалась с женщиной, муж которой считается пропавшим без вести. По ее словам, она не получала от него вестей уже 10 месяцев.
«Пропавший без вести — для родственников звучит как приговор. Где он? Что с ним? Может, в плену? В госпитале, без памяти? До последнего у родных остается надежда, что жив. Неопределенность — мучительная пытка, зависание между жизнью и смертью. Знаю женщину, у которой уже 10 месяцев нет вестей от мужа», - отметила Колотовкина.
Стоит отметить, что после удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, число пропавших без вести выросло, как и число погибших. Первые гробы начали уже прибывать в область. Привозят на лечение и раненных военных.
Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля 2022 года. А поскольку бои не прекращаются, то можно и далее ожидать рост числа погибших, пропавших без вести и раненных.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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