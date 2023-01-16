Песков рассказал о позиции Киева по вопросу о переговорах

Сегодня, 09:29

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Песков рассказал о позиции Киева по вопросу о переговорах
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского президента Песков в интервью агентству РИА Новости заявил, что представители киевского режима не намерены вступать в дипломатический диалог для урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что об этом свидетельствует нынешнее законодательство Украины. 

Песков отметил, что киевский режим принимает такие законодательные нормы, которые не допускают запуска переговорного процесса.

Песков подчеркнул, что российские политические власти всегда выражали готовность к дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако, указал он, это должно происходить с учетом выдвигаемых политическим руководством РФ условий. Среди них, например, признание вхождения в состав Российской Федерации новых регионов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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