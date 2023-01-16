Песков рассказал о позиции Киева по вопросу о переговорах

Жители Екатеринбурга перечислили лекарства, которые не найти в аптеках города
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Пресс-секретарь российского президента Песков в интервью агентству РИА Новости заявил, что представители киевского режима не намерены вступать в дипломатический диалог для урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что об этом свидетельствует нынешнее законодательство Украины.
Песков отметил, что киевский режим принимает такие законодательные нормы, которые не допускают запуска переговорного процесса.
Песков подчеркнул, что российские политические власти всегда выражали готовность к дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако, указал он, это должно происходить с учетом выдвигаемых политическим руководством РФ условий. Среди них, например, признание вхождения в состав Российской Федерации новых регионов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Екатеринбурге возникли проблемы с наличием в аптеках некоторых видов лекарств. Издание «E1.RU» пишет о том, что за...Подробнее
Врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский рассказал о том, как изменилась его жизнь после того как он попал в зону...Подробнее
Продлить контракт и остаться далее служить решил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков. Он заявил в эфире...Подробнее
В Санкт-Петербурге в Колпинском районе накануне вечером, 14 января, произошел пожар в двухкомнатной квартире. В местном...Подробнее
Бизнесмен Евгений Пригожин привез в Карелию четвертую группу бойцов ЧВК «Вагнер», у которых закончился полугодовой...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил Следственный комитет России с 12-летием. При этом действия...Подробнее
Эксперты рассказали о возможном экономическом росте в России. Издание «Свободная пресса» пишет о том, что олигархи...Подробнее
Журналисты издания «DPA» сообщают, что руководитель немецкого оборонного ведомства Ламбрехт подала в отставку с...Подробнее
Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦРС Сергей Колобанов прогнозирует снижение продаж российского...Подробнее
В Петербурге 16 января произошла коммунальная авария в Басковом переулке в Центральном районе города. В результате...Подробнее
Комментировать